La pandemia generada por el Covid-19 no solo contagió a millones de personas por el virus, sino que también obligó a confinar a todo el mundo con cuarentenas estrictas ordenadas por los gobiernos de todos los hemisferios.

Ese encerramiento provocó que las redes sociales se dispararan en audiencias lo que en últimas generó el surgimiento de una oleada de creadores de contenido para todos los gustos: estaban los que compartían recetas, los entrenadores físicos que impartían clases de fitness o los que enseñaban los bailes más populares de estas plataformas.

Todo esto para hacer más amena la estadía en casa que pasó a convertirse en escuela, oficina de trabajo y centro de entretenimiento, pues las restricciones de movilidad fuera de ella eran severas o el simple miedo a contagiarse obligaba a no salir, por ello las redes fueron el acompañante perfecto para algunos que pasaban horas frente a la pantalla.

Por esas fechas, a mediados de 2020 cuando apenas comenzaban las primeras cuarentenas circuló ampliamente en redes un video en el que se aprecia a dos hermanas de origen brasilero, María Antonia y María Eduarda, celebrando en el cumpleaños de esta última, la menor de las dos, quien para ese entonces cumplía 3 años.

Pero lo más llamativo de todo no fue la celebración en sí, sino unos pocos segundos que se hicieron virales: María Antonia, la hermana la cumpleañera, apagó la vela de cumpleaños justo antes que María Eduarda lo que provocó su furia y después de un breve berrinche la tomó por el cabello y se fueron al piso.

De aquella icónica escena que se convirtió rápidamente en meme han pasado cinco años, ahora María Eduarda tiene ocho años recientemente cumplidos y aprovechó la ocasión para recrear el momento que las hizo conocidas en redes.

Su madre, Marinês Dos Santos Fernandes, fue la encargada de compartir en su cuenta de Instagram las fotografías y los videos de su cumpleaños número ocho. En redes se hacen llamar “las Marías, las hermanas de Brasil y del mundo” y lo más curioso de todo es que año a año recrean la misma escena.

Instagram @asmariasdepb Las hermanas Marías junto a su madre, Marinês Dos Santos Fernandes.

“Los desafíos, los desconciertos y las disputas forman parte del día a día de todas las familias, marcando el desarrollo de los hermanos. La reconciliación también viene acompañada de mucho amor”, escribió Dos Santos Fernandes en una publicación en la que hacen una recopilación de cada uno de las celebraciones luego de la viralización en 2020.