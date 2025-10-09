La creadora de contenido y enfermera colombiana Lili, identificada como @lili_rnurse en TikTok, compartió en redes sociales imágenes de su mudanza, sin revelar inicialmente su destino.

Pero esto era porque había experimentado una mala experiencia en Nueva York. Lili, quien llegó a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades, relató que todo se volvió insostenible.

TikTok Enfermera colombiana señala que la vida en Nueva York es muy dura

“Lo más difícil no fue la ciudad, sino la ausencia de lo más simple: un ‘buenos días’, una sonrisa”, confesó.

Describió extensas jornadas laborales que la obligaban a combinar buses, ferris y metro para llegar a su trabajo, lo que le dejaba sin energía ni tiempo personal. A esto se sumaban los elevados costos de vida y que los apartamentos eran muy pequeños.

“Sí, Nueva York es la ciudad que nunca duerme, pero yo me estaba quedando sin descanso, sin paz y sin aire”, dijo. Finalmente, junto a su esposo, decidió mudarse a otro estado en busca de tranquilidad y bienestar. La joven finalizó diciendo que el arriendo promedio en Nueva York es de USD 3.790 mensuales, lo que se le hace difícil a muchos pagarlo.