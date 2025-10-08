La reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco anunció en la mañana de este miércoles 8 de octubre la despedida de su mascota ‘Cholo’, a quien considera su gran “amigo” y compañero inseparable durante muchos años.

La escritora caleña dejó en sus redes sociales un emotivo mensaje, en el que reveló el motivo de su muerte, y lo que significaba en su corazón la partida de su mascota.

“Eutanasia. Cholo, ahora que tu alma está dentro de la mía, ¿ves mi corazón en llamas por ti? Gracias, mi amor, por tanta belleza”, escribió Margarita, a través de su cuenta de X. Junto al mensaje publicó una fotografía suya, bastante afligida, junto a su gato negro.

La triste noticia conmovió a sus seguidores, quienes le dejaron mensajes de aliento y fortaleza en estos duros momentos, debido a que Margarita Rosa tuvo que tomar la difícil decisión de practicarle la eutanasia.

“La pérdida de un ser querido, sin importar su especie, siempre va a ser un dolor en el alma y en el corazón. No queda más que agradecer por el tiempo compartido. Un abrazo solidario y mucha fuerza, querida”; “mi perrita está tan viejita y ha estado tan malita, mi corazón no quiere tomar esa decisión pero tampoco quiero ser egoísta, que difícil”; “yo ya voy por la tercera y puedo decir que nunca es fácil. Pero es lindo recordarlos y de pronto reconocerlos en otro perro o en otro gato”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

La artista, con sus ojos rojos de tanto llorar, aseguró que su corazón está en “llamas”, dolido, ardido por la muerte de su gato, y le agradeció al animal por “tanta belleza”.

Cabe recordar, que en la mayoría de ocasiones, Cholo fue el protagonista de momentos entrañables para la actriz, en especial es recordado cuando comenzó a maullar, en medio de una transmisión que Margarita realizaba en vivo, a través de su cuenta de Instagram, robándose toda la atención de los usuarios.