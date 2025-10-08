La televisión colombiana se prepara para el regreso de uno de sus programas más famosos con propósito social ‘Voy por ti, juega por mí’.

Este programa busca recaudar fondos para los programas de UNICEF orientados a mejorar las condiciones de vida de niños y niñas en situación de vulnerabilidad dentro y fuera del país.

El especial será transmitido el próximo lunes 13 de octubre a las 8:30 p.m., y reunirá a reconocidas personalidades del mundo del espectáculo, el deporte y los medios de comunicación, quienes competirán en distintas pruebas para acumular recursos destinados a las causas de la organización.

A diferencia de los concursos tradicionales, ‘Voy por ti, juega por mí’ tiene un componente humanitario. Cada reto superado por los famosos se traduce en apoyo económico para proyectos que promueven la protección, educación y oportunidades para la infancia.

En esta edición, la iniciativa se centrará en cuatro ejes prioritarios en diferentes regiones de Colombia: prevención de violencias basadas en género, generación de oportunidades para adolescentes y jóvenes afectados por el conflicto armado, educación frente a los riesgos de minas antipersonal y artefactos explosivos y protección de la niñez en contextos de emergencia.

¿Cómo hacer parte de ‘Voy por ti, juega por mí’?

Los televidentes también podrán sumarse a la causa realizando donaciones a través del sitio web www.ayudaunicef.com, donde puede escoger entre aportes únicos o mensuales y definir el monto de la contribución.

Cada $20.000 donados ofrece una oportunidad para participar en sorteos con premios que incluyen un automóvil nuevo, además de obsequios para toda la familia.

También es posible donar mediante WhatsApp al número 323 254 0722, donde el equipo de UNICEF brindará asistencia en todo el proceso.

Asimismo, el actor Carlos Calero, vocero de la iniciativa, invitó a los colombianos a sumarse al evento solidario.

Instagram carloscalero29 Carlos Calero conducirá ‘Voy por ti, juega por mí’.

“Por cada aporte estás ayudando a proteger a la niñez. Es una oportunidad para apoyar y, al mismo tiempo, participar por grandes premios”, dijo.