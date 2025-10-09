El actor y presentador Marcelo Cezán tuvo un accidente durante las grabaciones promocionales de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, reality que el Canal RCN estrenará en 2026.

El incidente ocurrió mientras el artista realizaba una escena de acción junto a Carla Giraldo, su compañera de conducción. Ambos debían lanzarse desde una estructura que simulaba un avión, pero una falla en la coordinación del salto hizo que Cezán saliera del área protegida y terminara golpeándose fuertemente el rostro.

De inmediato, el equipo de producción detuvo las grabaciones y brindó atención médica al presentador. Por fortuna, el golpe no generó complicaciones y, tras unas horas de observación, Marcelo retomó las grabaciones.

Instagram lareddelosfamosos Marcelo Cezán se cayó durante la grabación de La casa de los famosos 3

Asimismo, fuentes cercanas al programa confirmaron que el accidente no pasó a mayores, aunque provocó un momento de alarma entre el personal técnico. La propia Carla Giraldo se encargó de tranquilizar a los seguidores del reality, asegurando que su compañero se encontraba bien.

Regresa La casa de los famosos 3

Las escenas que grababan formaban parte de los primeros comerciales de lanzamiento de la nueva temporada, que será producida por Estudios RCN en alianza con Banijay Entertainment.

camilo leal /Canal RCN Final de la segunda temporada de La casa de los famosos

Y es que La casa de los famosos Colombia es basada en el exitoso formato internacional Big Brother, se ha consolidado como uno de los programas más populares del país.

La segunda temporada fue ganada por el barranquillero Andrés Altafulla con el 51,84 % de los votos. Entre los nombres que suenan como posibles participantes están Juliana Calderón, Karola, Dani Duque y Belkis Arizala.