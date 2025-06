Muchas historias son conocidas en el mundo mediante las redes sociales. Esta vez una joven venezolana contó todo lo que tuvo que pasar cuando realizó el trámite para pedir la visa a Estados Unidos.

La joven Catherine como se hace llamar en TikTok subió un video en su cuenta, para explicar el procedimiento desde un principio qué tuvo que hacer para solicitar el documento que la llevaría ir a conocer Disney World.

Primero contó que se fue temprano para el consulado y espero a la oficial consular que le ayudaría con su trámite. Respondió varias preguntas y ella señaló que ya se visualizaba el aprobado en su pasaporte.

TikTok brettcatherine La joven contó cómo le fue en la aprobación de la visa americana.

Sin embargo, de un momento a otro la agente detuvo el proceso porque vio la parte donde vencía el pasaporte. La joven le explicó que sí estaba vencido pero contaba con la extensión que le daba legalidad. “Técnicamente, mi pasaporte venció, pero luego pasas una página y hay una nota que dice: ‘prórroga’”.

La funcionaria en ese momento se paró y fue a verificar la información, pero no contaba que no había apagado el micrófono. “Pude escuchar todo lo que hablaba con uno de sus compañeros, pero yo no hice ningún gesto en mi cara para que no se diera cuenta”.

Asimismo, detalló que la agente estaba indecisa y le preguntaba al compañero si se le aprobaba, a lo que él le respondía que ya era decisión de ella. Al parecer, dudaban de los viajes que había realizado y que no se fuera quedar en el país norteamericano.

De un momento a otro el funcionario le dice a la agente que revise el Instagram para asegurarse que lo que decía era verdad. “Le dice: ‘Revisa su Instagram, porque no es la primera vez que alguien viene bien vestida y uno no sabe’. Yo empecé a preguntarme: ¿Qué tengo yo en mi Instagram, qué podrían ver, qué impresión puede dar?“.

Con los nervios de punta, Catherine vio cuando la funcionaria se acercaba y le dijo: “Felicidades, estás aprobada”. “Me puse contenta, pero pensé que si me hubiese atendido él, no me daba la visa”, dijo la joven.