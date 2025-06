Thomas, de 27 y Maia de 21 no son pareja, pero sí son padres. Su historia rompe con los moldes tradicionales de familia y plantea una nueva manera de entender la crianza basada en la amistad y el respeto mutuo.

Contaron que ambos se conocieron en un taller de actuación y rápidamente desarrollaron una conexión profunda que los hizo inseparables. Compartían el amor por el teatro, las artes y, eventualmente, un mismo proyecto de vida que era tener un hijo.

Sin embargo, lejos de seguir el modelo convencional de pareja romántica, decidieron crear un hogar como amigos y compañeros de crianza.

Instagram thomasdylans Thomas, de 27 y Maia de 21 no son pareja, pero sí son padres.

“Creo que nosotros tenemos que elegir con libertad y no bajo un título. Muchas veces una etiqueta te sugestiona de ser de una manera u otra, pero cuando sos libre es mil veces mejor. Lo mismo pensé cuando decidí ser padre”, indicó Thomas.

La historia comenzó a tomar forma cuando ambos se mudaron juntos a Madrid, luego de un viaje de trabajo. Allí nació Noah, su hijo, fruto de una decisión conjunta y meditada. Aunque no mantienen una relación amorosa, Thomas y Maia comparten casa, responsabilidades y tiempo de calidad con el niño.

Instagram thomasdylans Se conocieron durante una obra de teatro

“Encontré en Thomas una copaternidad ideal”, explicó Maia. “No hay peleas ni reproches. Ser amigos nos ha permitido mantener una relación sana centrada en Noah”. Viven bajo el mismo techo, pero cada uno tiene su propio dormitorio. Cocinan, cuidan a Noah y se organizan como un equipo.

La historia se viralizó luego de que Thomas publicara un video en TikTok titulado “Somos amigos y tuvimos un hijo”, donde mostraban la naturalidad con la que comparten su día a día como padres no románticos. “No hay que dar explicaciones”, afirma Maia en el video. “A un bebé no se le pregunta por qué no está con papá o mamá. Solo importa el amor y los cuidados que recibe”.

Aunque su entorno tuvo dudas al principio, como el padre de Maia, que al enterarse del embarazo se mostró impactado, hoy cuentan con el apoyo de sus familias, quienes han aceptado esta forma distinta, pero funcional, de construir una familia.

Thomas y Maia están comprometidos con la crianza respetuosa. Planean hablar con Noah cuando sea el momento adecuado para explicarle su historia. “Cuando él sea más grande, le contaremos todo para que no haya malentendidos”, dice Thomas. “Y cuando llegue el momento, él decidirá con quién quiere vivir”.