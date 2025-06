El programa ‘Yo me llamo’ continúa generando emociones entre los televidentes que noche a noche siguen las presentaciones de los imitadores de artistas de talla mundial. Este viernes 6 de junio se vivió una gala de eliminación, en la que los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz debieron ponerse más exigentes con los participantes y fijarse en los mínimos detalles.

Los participantes que estuvieron en riesgo y debieron enfrentarse para seguir en competencia fueron Paquita la del Barrio, Pipe Peláez, Kany García, Raphael, Gloria Estefan y Ángela Aguilar, quienes habían tenido algunos errores durante las presentaciones anteriores.

Cada uno de los imitadores salió al escenario para demostrar que sí son el doble perfecto de su artista favorito; sin embargo, para los jurados Pipe Peláez y Kany García no lograron superar algunas de sus fallas.

Criticas a imitadora de Kany García

La cantante le apostó a interpretar el tema ‘Duele menos’, en le costó muchas críticas por parte del jurado calificador.

Rey Ruiz inició con las devoluciones y aseguró que encontró a una artista original y no a la imitadora de Kany García. Además cuestionó las caras realizadas por la participante.

“Si hueras sido una artista original te hubiese dicho fenomenal, pero hoy estar imitando a Kany. Hay cosas que no encontré en ti, Kany lo hace más suelta no hay tanto melodrama. En la voz se me fue un poquito en la parte más gritada”, dijo.

“Me estas mirando como si te estuviera criticando y no te estoy criticando. Me da pena decírtelo, pero no vi a Kany”, agregó el jurado.

Por su parte, la ‘Diva de Colombia’ resaltó el talento de la imitadora, sin embargo, cuestionó su atuendo.

“Para una noche de eliminación no es la ropa adecuada. Tienen que saber que es noche de eliminación y deben escoger su mejor pinta, la que te haya brillar”, expresó Amparo.

Asimismo, César Escola aseguró que si encontró el color de Kany García en la imitadora, pero consideró que actuación estuvo “melodramática”.

“Creo que estuvo muy melodramático en algunas cosas. Sí coincido con el tema de la ropa. Sé que ella se viste así, pero para la noche de eliminación se deben poner la mejor ropa”, explicó.

Además, manifestó que para esta presentación debía presentarse con todos sus logros conseguidos durante su estancia en el programa.

Tras escuchar las opiniones de los jurados, la imitadora decidió defender su presentación y explicar su vestuario.

“Voy a defender mi tema a capa y espada, porque este es un tema en el que ella venía vestida así, en el video original está vestida así, sé que es una noche de eliminación y cometí el error de fijarme en el video original”, aseguró.

A su llegada a los camerinos no pudo ocultar su molestia por los comentarios de los jurados.

“No tengo nada para decir, no quiero hablar. ¿Pueden creer que me criticaron el vestuario? Yo salí a comprar esto porque estaba en el video original. Me arde la cara de la rabia”, expresó.

Finalmente, los imitadores de Kany García y Pipe Peláez quedaron en riesgo y tuvieron que enfrentarse nuevamente para salvarse y continuar en el programa.

En esta oportunidad, los jurados decidieron que la imitadora de Kany García debía abandonar el concurso.

“Yo estoy muy agradecida con todos ustedes, esta es una oportunidad inmensa que se me presentó. Agradecida por todo lo que aprendí de ustedes como jurados y en la escuela, me voy con el corazón lleno de amor por todos ustedes y por mis compañeros, esto es para mí es un placer, haberlos conocido maestros”, puntualizó.