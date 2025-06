La inesperada salida de Valentina Ruiz, más conocida como La Jesuu, de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia desató una ola de reacciones en redes sociales.

Una de las voces más resonantes fue la de la influencer barranquillera Andrea Valdiri, quien no ocultó su desconcierto ante los resultados de la última votación.

La eliminación, que se dio la noche del pasado jueves 5 de junio, dejó definidos a los cuatro finalistas: Altafulla, Melissa Gate, Emiro Navarro y La Toxi Costeña.

Instagram lacasadelosfamososcolombia1 La eliminación de La Jesuu se dio la noche del pasado jueves 5 de junio

Sin embargo, fue la salida de La Jesuu, una de las concursantes con más respaldo en redes sociales, lo que generó controversia, especialmente por el fuerte apoyo que recibió públicamente por parte de Valdiri, quien cuenta con más de 9,6 millones de seguidores.

Desde sus historias de Instagram, Valdiri agradeció a su comunidad y a los seguidores de La Jesuu por el respaldo masivo en las votaciones, pero no tardó en expresar su sorpresa.

Instagram Historia de Valdiri por la eliminación de La Jesuu

Según sus registros, más de 80.000 personas accedieron al enlace que compartió para apoyar a su amiga, cifra que, según ella, no se reflejó en los resultados oficiales.

“Yo la verdad quedé loca con ese puntaje, pero me quedaron muchas preguntas y dudas. Me van a tener que enseñar a multiplicar otra vez, yo no entendí esa joda, ya que fueron más de 80.000 personas las que ingresaron al enlace”, expresó con tono irónico y de evidente inconformidad.

RCN Así fue el ingreso de Andrea Valdiri a ‘La casa de los famosos’

Más allá del agradecimiento, Valdiri también lanzó cuestionamientos directos al sistema de votación del canal RCN, insinuando que el proceso podría no haber sido del todo transparente.

En sus historias, mostró un pantallazo de una conversación privada donde supuestamente le advertían que la producción ya había decidido de antemano la eliminación de La Jesuu para favorecer la permanencia de La Toxi Costeña y mantener la polémica con Altafulla.

“Qué triste, esto me ha llegado al privado demasiado... Y si llega a ser cierto, agradecerle a Dios y a ustedes por todo el apoyo tan lindo que le brindaron a la negri”, escribió Valdiri, alimentando aún más las dudas sobre el sistema de votación.