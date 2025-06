El cantante de género urbano Blessd confesó que en medio de la final de la Copa América 2024, en un palco exclusivo, tuvo una pelea con Feid.

Durante una reciente presentación gratuita en el show de Juanpis González en el Movistar Arena, el cantante Blessd sorprendió al público al confirmar un conflicto personal con Feid, uno de los exponentes más populares del reguetón actual.

“Pasó un inconveniente en un camerino”, dijo inicialmente Blessd, ante la insistencia del comediante Alejandro Riaño, quien buscaba que revelara más detalles del altercado.

Blessd confirma que se peleo en un camerino con Feid 💣 pic.twitter.com/1OoPXGwJEt — Mendo (@RogerMendo14) June 6, 2025

Aunque no dio nombres de inmediato, Blessd fue claro en que la relación con Feid no es buena. “Nunca ha habido buena energía. Hemos tenido inconvenientes, pero eso nunca ha salido a la luz. A mí, cuando alguien me quiere cortar la energía o me quiere ver mal, hace cosas por detrás… y yo me le voy de frente”.

‘Juanpis’ le preguntó si se trataba de una estrategia publicitaria, algo común en el género para generar expectativa antes de un lanzamiento, Blessd lo negó rotundamente. “Nunca ha habido energía de varias cosas. Hemos tenido inconvenientes, pero ha sido algo que nunca ha salido a la luz y a mí cuando alguien me quiere cortar la energía y no me quiere ver bien, hace cosas por detrás o entrega otras cosas para que a mí me vaya mal pues yo me le voy de frente”.

🚨BLESSD CONFIRMA EN JUANPIS SHOW SU PELEA CON FEID. 🚨 EFECTIVAMENTE HUBO 🥊 pic.twitter.com/BhfrFFDnx9 — Andres (@amme3090) June 6, 2025

“No, no hay energía con el ‘man’ y usted puede ser muy grande, pero si usted me tira la mala, pues yo también se la voy a tirar si yo tengo motivos para hacerlo. Además, él se copia de mi rapero favorito Crudo Means Raw”, dijo Blessd.

Blessd aseguró haber golpeado en la cara a Feid

Tras el evento, Blessd llevó la polémica a su cuenta de X, donde no solo confirmó el conflicto, sino que aseguró haber golpeado a Feid y a su DJ durante la final de la Copa América 2024.

“Y Feid sabe que le di en la cara en el palco de la final y al DJ de él también. Ya, fin del tema”, escribió. El suceso habría ocurrido en un palco privado donde varios artistas colombianos se reunieron para ver el partido en el que Colombia perdió contra Argentina.

Y feid sabe que le di en la cara en el palco de la final y al dj de el también y ya fin del tema . 🫱🏻‍🫲🏼 — 有福的特立尼达💙 (@BlessdOficial) June 6, 2025

Allí, según videos que circulan en redes sociales, Blessd también fue grabado intentando quitarle la camiseta a un hincha argentino, lo que desató críticas también hacia él.