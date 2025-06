Guns N’ Roses, una de las bandas más icónicas del rock mundial, regresa a Colombia con dos conciertos imperdibles en el marco de su gira mundial ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things Tour’.

El próximo 7 de octubre, Bogotá vivirá una nueva noche legendaria cuando Axl Rose, Slash y Duff McKagan se tomen el escenario del Vive Claro Distrito Cultural, en un show que promete revivir la historia que comenzó en 1992 en El Campín y que continuó con dos fechas inolvidables en 2022.

La leyenda no se detiene ahí. El 11 de octubre, Medellín volverá a sentir la fuerza de Guns N’ Roses en el Estadio Atanasio Girardot, lugar que ya vibró con su poderosa presencia en 2016.

Esta nueva visita consolida el legado de la banda en el país, llevando toda su energía renovada a miles de fanáticos colombianos que se han entregado a su música con el pasar de las décadas.

La gira ha pasado por escenarios emblemáticos en países como Japón, Australia, Alemania, Italia, Francia, Brasil y Estados Unidos, presentando un repertorio cargado de himnos que han definido la historia del rock. Canciones como “Welcome to the Jungle”, “Sweet Child O’ Mine”, “November Rain”, “Paradise City” y “Knockin’ on Heaven’s Door” no solo han marcado generaciones, sino que se han convertido en referentes del hard rock mundial por su potencia, lirismo y virtuosismo musical.

Estos clásicos, junto con sorpresas y versiones actualizadas, hacen de cada show una experiencia para vivir y repetir siempre.

La preventa exclusiva para clientes del Banco Falabella está habilitada desde el martes 10 de junio a las 10:00 a.m. y hasta el jueves 12 de junio a las 9:59 a.m. cuando se abra la venta con todos los medios de pago. Las entradas únicamente se podrán adquirir a través de Ticketmaster.co

Páramo Presenta, a través de sus redes sociales hizo también el anuncio indicando: “¡Desde el podio de las grandes leyendas, LOS @gunsnroses ESTÁN DE VUELTA! Una de las bandas más míticas del planeta pisará nuestro país, Bogotá el 7 de octubre y Medellín el 11 de octubre, continuaremos escribiendo la historia junto a Axl, Slash y Duff McKagan quienes llegan directo a regalarnos noches de gloria”.