Los Guns N’ Roses dieron este martes una noche de mucho rock a Bogotá en un concierto en el que recorrieron casi cuatro décadas de carrera e incluso recordaron al pueblo palestino al interpretar su clásico ‘Civil War’.

Tras varios días de incertidumbre sobre si el concierto se iba a llevar a cabo o no -porque el espectáculo apenas recibió el aval de las autoridades para su realización hace tres días- la banda salió a la tarima del recinto Vive Claro y la multitud expectante estalló en júbilo.

El riff de ‘Welcome to the jungle’, interpretado por Slash, y la entrada triunfal al escenario de Axl Rose dieron inicio a la velada, que estuvo acompañada por un cielo despejado y una luna brillante.

“Todos nuestros amigos colombianos están aquí”, dijo un enérgico Rose, que no paró de moverse de un lado a otro en la tarima durante las tres horas que duró el show de la banda formada en Los Ángeles.

El espectáculo continuó con interpretaciones de canciones como ‘Mr. Brownstone’, ‘Chinese democracy’, ‘Bad obsession’, ‘It’s so easy’ o ‘Slither’, un cover de Velvet Revolver que la banda interpreta en vivo desde hace varios años.

Homenaje a Ozzy

En una de sus pocas palabras al público, Rose se detuvo para rendir un homenaje al fallecido cantante británico Ozzy Osbourne, quien murió el pasado 22 de julio.

La banda interpretó dos potentes versiones de ‘Never say die’ y ‘Sabbath bloddy sabbath, de la banda británica Black Sabbath que lideró Osbourne.

Ese fue uno de los mejores momentos de la noche, pues el público se animó y estuvo a la altura del homenaje que el grupo le rindió a la leyenda inglesa del heavy metal.

El concierto siguió con varios momentos épicos como la interpretación de ‘Rocket Queen’, en la que Slash y Richard Fortus tocaron solos de guitarra y se llevaron una ovación de la multitud, o los acordes de las emotivas ‘Don’t cry’ , ‘Estranged’ y ‘Knockin’ on heaven’s door’, que llevaron a los asistentes a abrazarse.

“No necesito tu genocidio”

El gran momento de la noche llegó cuando la banda interpretó ‘Civil War’, una canción que Rose escribió contra los conflictos armados y la violencia y cuya letra dice “No necesito tu guerra civil” y añade “Al final de cuentas, ¿que tienen de civiles las guerras?”.

🇵🇸✊🏾 ¡Axl Rose levantó la bandera de Palestina durante la interpretación de “Civil War”! 🚨🔥 En medio de una presentación cargada de fuerza y mensaje, el líder de Guns N’ Roses convirtió el escenario en un espacio de reflexión y protesta.



Los asistentes respondieron con… pic.twitter.com/NCCBcQzRnb — Radiónica (@radionicafm) October 8, 2025

Cuando culminó la interpretación de la canción, Rose pidió a una persona del público que le dijo entregara una bandera de Palestina, que tenía la frase “No necesito tu genocidio” y la presentó a una multitud que aplaudió el mensaje contra la guerra.

El cantante exhibió la bandera y se la colgó por un momento en el cuello, tras lo cual se la entregó a su equipo y prometió devolvérsela autografiada a su propietarios.

Tras ese emotivo momento, el concierto entró en su fase final con ‘Sweet child o’ mine’, November rain’, ‘You could be mine’ y ‘Paradise City’, canción con la que la banda se despidió de Bogotá tras tres horas de un recorrido por cuatro décadas de música.