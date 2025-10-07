Ocho años han pasado desde aquel 14 de abril de 2017 cuando se apagó la voz de una de los cantantes más prolíficos de la música vallenata, Martín Elías Díaz Acosta, luego de que fuera víctima de un aparatoso accidente de tránsito en vías del departamento de Sucre.

Ese 14 de abril era Viernes Santo, día en el que se conmemora la muerte de Jesús, según la Iglesia católica, pero que también se tornó triste para los amantes del vallenato, los seguidores del artista y hasta los fanáticos de Diomedes Díaz, pues ese era su hijo.

El accidente tuvo lugar sobre la mañana en la vía que conecta el municipio de Coveñas con San Onofre luego de que la camioneta en la que se desplazaba el valduparense evitando un hueco de la vía se volcara por la alta velocidad en la que se movilizaba.

Aspecto de la camioneta en la que se desplazaba Martín Elías luego del siniestro.

Martín Elías salía de una presentación que había tenido muy cerca de la zona donde ocurrió el volcamiento.

Recientemente ha resurgido un video que sería el último en el que se ve con vida al artista vallenato. En él se aprecia saludando y con una muchedumbre que lo abraza y le pide fotos.

En el clip de apenas 19 segundos, el hijo del ‘Cacique de la Junta’ va escoltado por dos policías y con decenas de personas a su lado que aprovechan para saludarlo y darle abrazos. En un momento mira a la cámara y manda un saludo que le pide un fanático: “Mi hermano, mi hermano”, dice con efusividad y con el pulgar hacia arriba.

Allí ya iba saliendo, muy temprano, de la presentación rumbo a la camioneta en la que posteriormente sufriría el accidente que lo condenó a morir.

Pero el intérprete de ‘10 Razones para Amarte’ no murió instantáneamente, así lo ha relatado Rolando Ochoa, quien fuera su acordeonero. El músico aseguró que Martín Elías logró salir del carro y pedir ayuda para el resto de su equipo.

Solo fue hasta cuando fue trasladado hasta un centro asistencial cuando las cosas se agravaron y terminó falleciendo a las pocas horas del siniestro vial que, de acuerdo con el reporte policial, fue producto de combinación del exceso de velocidad y el cansancio del conductor que intentaba esquivar un hueco.

Su muerte conmocionó a Colombia y no precisamente por ser el hijo de Diomedes sino por lo que él representaba, logró labrar su camino solo y consolidó por todo el país una base sólida de fanáticos que lloraron su prematura muerte, a los 26 años.