La cantante y actriz Jennifer López y el también actor, director y productor Ben Affleck, divorciados desde enero de este año, sorprendieron al saludarse cariñosamente y posar juntos en un evento celebrado la noche del lunes 6 de octubre en Estados Unidos.

Los famosos reaparecieron juntos en la alfombra roja de la película ‘El beso de la mujer araña’ (‘Kiss of the Spider Woman’, en inglés) en la ciudad de Nueva York. La cinta es protagonizada por Lopez y producida por Affleck, por lo que para ellos no fue una sorpresa encontrarse en el evento de estreno.

En las fotografías captadas por medios locales se ve a Jennifer López y Ben Affleck conversando de manera afable, con múltiples sonrisas de ambos y hasta abrazos.

En la alfombra roja posaron juntos para algunas fotografías junto al actor Diego Luna, también protagonista de la película, que es una adaptación del musical de 1992 de Terrence McNally, John Kander y Fred Ebb, que a su vez está basado en la novela argentina de 1976 de Manuel Puig.

Con esta reciente aparición confirman que su matrimonio finalizó en buenos términos y que su relación profesional no se ha visto afectada por la separación amorosa.

Jennifer López y Ben Affleck llegaron a un acuerdo sobre su divorcio el pasado 6 de enero, pero un tribunal los declaró oficialmente solteros a partir del 21 de febrero.

Affleck, de 53 años, y López, de 56, ya habían sido pareja a principios de los 2000 pero reavivaron su romance en 2021 y se casaron en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022.

Más tarde celebraron sus nupcias con una ceremonia en Georgia ante amigos y familiares el 20 de agosto de 2022.

La cantante solicitó el divorcio exactamente dos años después de la ceremonia en Georgia, indicando el 26 de abril de 2024 como la fecha de separación de la pareja y citando diferencias irreconciliables como motivo de la ruptura.

López presentó su solicitud de divorcio en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles sin necesidad de abogado, solicitando que no se pagara manutención conyugal para ninguna de las partes y que se dividieran los honorarios de los abogados, entre otras cosas.

Además, la cantante también pidió que se le devolviera su antiguo nombre, Jennifer Lynn López.