La Alcaldía de Bogotá autorizó la realización del concierto de la banda de estadounidense de rock Guns N’ Roses, luego de que la organización del evento cumpliera con todos los requisitos de seguridad.

“El regreso de Guns N’ Roses a Bogotá es un hecho. Luego de la confirmación de los permisos para la realización del concierto de la banda estadounidense este 7 de octubre en Vive Claro, por parte de todas las entidades distritales, esperamos a todos los fans para celebrar una noche de leyenda”, dijo este sábado en redes sociales la organización del concierto.

El miércoles pasado, la Alcaldía de la capital había negado, en primera instancia, el permiso solicitado por la compañía Páramo Presenta, organizadora del evento.

Al explicar su decisión inicial, la Secretaría de Gobierno de Bogotá dijo que el concierto no recibió los conceptos favorables de Bomberos, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), la Policía y la Secretaría de Movilidad para su celebración.

Este iba a ser el segundo traspié del escenario Vive Claro, luego de que el pasado 27 de septiembre el concierto que el rapero estadounidense Kendrick Lamar iba a ofrecer en el recinto en mención fue cancelado poco antes de comenzar, por “problemas técnicos”.

El Vive Claro, con capacidad para cuarenta mil personas e inaugurado hace dos meses, celebraba así el que debía ser su segundo gran concierto, tras la presentación de Green Day a comienzos de septiembre.

En ese momento, el escenario fue objeto de críticas porque los asistentes se quejaron del fuerte movimiento de las gradas cuando saltaban, mientras que en videos -que se han hecho virales- se ve cómo las luces del lugar se movían peligrosamente.

Sin embargo, Páramo Presenta dijo hoy que todo estaba listo para recibir al público “con los más altos parámetros de calidad y protocolos integrales de seguridad, cumpliendo con todos los requerimientos y observaciones de las autoridades”.

El comunicado añade que habrá control de accesos, anillos de seguridad, atención médica en sitio, planes de movilidad, rutas de evacuación señalizadas, accesibilidad universal y operación sostenible.

El Vive Claro también tiene programados los shows de Imagine Dragons (17 de octubre), Linkin Park (25 de octubre), Shakira (1 de noviembre), Blessd (22 de noviembre) y My Chemical Romance (22 de enero).