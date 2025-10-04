La cantante barranquillera Shakira sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram un adelanto exclusivo de los vestuarios que lucirá en la película Zootopia.

La artista mostró imágenes en la que se ven atuendos inspirados en los que ella misma ha usado durante su exitosa gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan’.

En la primera entrega de la cinta animada de Disney, la colombiana dio vida al personaje de Gazelle, una estrella pop que rápidamente se convirtió en uno de los personajes favoritos del público.

Ahora, Shakira no solo reafirma su vínculo con la saga, sino que también lleva un poco de su estilo y esencia al universo de Zootopia.

Los vestuarios presentados en la publicación, evocan los trajes llamativos, coloridos, brillantes y llenos de energía que han marcado sus más recientes conciertos, donde la cantante ha resaltado el poder femenino y la conexión con sus fanáticos alrededor del mundo.

La publicación rápidamente se llenó de comentarios entre sus millones de seguidores, quienes celebraron la fusión entre la música y el cine animado, destacando cómo Shakira logra trascender escenarios y formatos.

Los fans ya esperan con ansias no solo ver nuevamente a Gazelle, sino también descubrir como lucirá esta vez con los vestuarios inspirados en la icónica gira.

“Amamos, Gazelle es realmente icónica”, “nuestra Gazelle está de regreso”, “Disneykira”, “solo borarría los cuernos por una corona”, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.