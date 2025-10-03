Regresó con todo. Taylor Swift acaba de romper un récord en Spotify. Hoy, 3 de octubre, The Life of a Showgirl se convirtió en el álbum más escuchado en un solo día en Spotify este año, ¡alcanzando este hito en menos de 11 horas!

Lea Letra de ‘The Fate of Ophelia’: Taylor Swift dedica esta canción a Travis Kelce con referencia a Shakespeare

Este récord llega justo después de que Spotify celebrara el esperado lanzamiento de The Life of a Showgirl con una activación inmersiva de 3 días en Nueva York del 30 de septiembre al 2 de octubre. Los fans vivieron la experiencia completa de una showgirl: capturaron fotos únicas, encontraron easter eggs y se llevaron giveaways exclusivos.

Para el jueves 2 de octubre, The Life of a Showgirl ya era la página de Countdown más pre-guardada en la historia de Spotify, con más de 6 millones de pre-saves antes de su lanzamiento oficial.

La artista vuelve menos de un año después de poner fin a su monumental Eras Tour con ‘The Life of a Showgirl’, su duodécimo álbum de estudio, que convierte su vida en un espectáculo de glamour y drama, celebrando la teatralidad y la energía del pop en su máxima expresión.

Aquí Adam Driver y Anne Hathaway protagonizarán el drama bélico ‘Alone at Dawn’

Diez meses después de bajar el telón de su multimillonaria gira mundial, Taylor ofrece a sus seguidores justo lo que esperaban: una mirada entre bastidores a sus casi dos décadas sobre los escenarios, marcadas por la devoción de sus seguidores, pero también por críticas feroces y los intentos de cancelación que ha sorteado.

Tras meses de silencio, ‘Blondie’ anunció el álbum en el pódcast de su pareja, Travis Kelce, desatando una tormenta de teorías y una anticipación comparable a la vivida antes de cada concierto del tour.

Con los seguidores conteniendo la respiración, arranca ‘The Fate of Ophelia’, la primera de las doce canciones de un disco de 41 minutos, que muestra la maestría de Taylor para combinar un brillante y contagioso pop con una narrativa poderosa.

Además Tyrese Gibson, actor de la saga de ‘Rapidos y furiosos’, podría ir a la cárcel tras ataque de sus perros

Taylor se compara con Ofelia, personaje de ‘Hamlet’, pero a diferencia de su contraparte shakespeariana, la artista parece haber esquivado el destino que se le presagiaba: en lugar de morir ahogada tras sucumbir a la locura, es “sacada de su tumba” y su corazón es “salvado del destino de Ofelia”.

Esta es la primera visión que nos da Taylor de su nueva vida. Mientras que su anterior álbum, ‘The Tortured Poets Department’ (TTPD, 2024), mostraba el dolor tras una relación fallida de seis años con el actor Joe Alwyn, ‘The Life of a Showgirl’ narra la vida de una Taylor prometida con Kelce y dueña, por primera vez, de toda su música.

Lea Hijos de Sean Combs piden entre lágrimas al juez una “segunda oportunidad” para su padre