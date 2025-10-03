‘El Cantante del Gol’ dice adiós a RCN. Tras poco más de seis años siendo la voz principal de los partidos de la Selección Colombia, Javier Fernández tomó la determinación de dejar atrás esta etapa para aventurarse en la realización de nuevos proyectos personales.

La noticia fue anunciada a través de medios nacionales, en los cuales se precisó que, tras concluir las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, Fernández dejará oficialmente las pantallas. De acuerdo con lo revelado, la decisión llegó después de un largo proceso de reflexión personal.

Una voz que marcó el fútbol colombiano

Durante décadas, Javier Fernández se consolidó como uno de los narradores más reconocidos del país. Su estilo único, lleno de pasión y frases memorables, lo convirtió en una figura central de las transmisiones de la Selección Colombia, tanto en la televisión como en la radio.

La popularidad del ‘Cantante del Gol’ se basó en su cercanía con los aficionados y en la capacidad de transmitir la emoción de cada jugada, algo que lo hizo parte inseparable de la experiencia futbolística para millones de televidentes.

“Ser segundo de dos, eres último (RCN), en las transmisiones de RCN me tocaba luchar contra un monstruo que yo ayudé a crear (Gol Caracol). En RCN en los partidos de la Selección Colombia alcanzamos altos puntajes, RCN nunca pensó alcanzar esos puntajes conmigo, pero lastimosamente no sigo”, afirmó Fernández, confirmando su salida.

De la radio a la televisión

El recorrido profesional de Javier Fernández Franco comenzó en 1989 en el Circuito Todelar, donde narró los partidos del Campeonato Nacional y de la Selección Colombia. Desde sus primeros años, mostró un estilo enérgico y carismático, con claras influencias de William Vinasco.

En 2002 dio el salto a la televisión en Sky y Canal A. La consolidación definitiva llegó con Gol Caracol, donde permaneció una década narrando los encuentros más importantes del fútbol colombiano e internacional.

Su voz también fue protagonista en Win Sports a partir de 2019, canal donde relató el Fútbol Profesional Colombiano (FPC) hasta 2024. Tras su salida, llegó a RCN para narrar la Copa América y las eliminatorias al Mundial 2026, etapa que ahora llega a su fin.

Nuevos caminos para el ‘Cantante del Gol’

Aunque no ha detallado cuáles serán sus próximos proyectos, Javier Fernández dejó claro que su decisión responde a la necesidad de emprender nuevas rutas fuera de la televisión. “Entregué todo lo que tenía que dar”, expresó, dejando en evidencia que su salida es fruto de una decisión meditada.

Con este anuncio, se abre un nuevo capítulo tanto para el narrador como para la televisión colombiana, que deberá adaptarse a la ausencia de una de sus voces más icónicas. Mientras tanto, el público reconoce su legado y la huella imborrable que dejó en el relato de la Selección Colombia.

¿Quién es Javier Fernández?

Javier Fernández Franco, conocido como el ‘Cantante del Gol’, nació en 1968 y desde finales de los años ochenta ha estado ligado al periodismo deportivo. Su estilo narrativo apasionado, acompañado de frases que quedaron en la memoria de los hinchas, lo convirtió en un referente generacional.

Más de tres décadas de trayectoria en radio y televisión lo ubican entre los narradores más influyentes del país. Su partida de RCN marca el cierre de una era en la narración deportiva de Colombia.