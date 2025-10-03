La mexicana Bárbara Islas, reconocida actriz y recordada por su participación en producciones de Televisa, habló por primera vez sobre uno de los episodios más difíciles de su vida, el diagnostico de alopecia, enfermedad que le provocó una severa caída del cabello tras la muerte de su madre.

Lea más: Javier Fernández, ‘El cantante del gol’, se despidió de la narración de los partidos en RCN: “lastimosamente no sigo”

En entrevista con Televisa Espectáculos, la intérprete de telenovelas como ‘Regalo de amor’, ‘Vivir de amor’, ‘Fuego ardiente’ y ‘Soltero con hijas’ contó que el impacto emocional de la pérdida fue el detonante del padecimiento.

“Cuando murió mi mamá tuve alopecia, fue muy interesante porque además busqué doctores y terminé yendo a un lugar dermatológico que fue donde me pudieron ayudar”, expresó.

El diagnóstico no solo afectó su salud física, sino también su futuro en la actuación. “Decía: ‘¿Cómo puedo seguir si me estoy quedando sin pelo?’. Era una locura, se me caían pedazos, fue difícil, fue complicado. Estoy agradecida con los expertos”, confesó la actriz, quien destacó el papel importante de los especialistas en su recuperación.

Ver más: Taylor Swift rompe récord de streams diarios en Spotify con ‘The Life of a Showgirl’

La alopecia no tiene cura definitiva, pero puede tratarse médicamente. Islas explicó que con el apoyo de un dermatólogo encontró el tratamiento adecuado para controlar la caída del cabello y enfrentar los efectos emocionales de la enfermedad

Hoy, tras superar la etapa más dura, la actriz agradece el respaldo profesional y su propia determinación, que le han permitido seguir vigente en la televisión y los escenarios.