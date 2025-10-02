Nicky Jam es ahora todo un doctor. El artista puertorriqueño recibió de parte de la Universidad de la Costa, CUC, un doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural en reconocimiento a su trayectoria, resiliencia personal y contribución al fortalecimiento de la identidad cultural latinoamericana.

Nicky Jam, pionero del género urbano desde sus inicios en Puerto Rico en los años noventa, ha sido un referente en la evolución del reguetón y un símbolo de superación personal.

Su carrera, marcada por éxitos internacionales como El Perdón, Hasta el Amanecer, X y Travesuras, ha inspirado a millones de jóvenes en el mundo y ha llevado la música latina a los escenarios más importantes a nivel global.

Durante el acto, Mario Maury Ardila, presidente del Consejo Directivo de la CUC, destacó que este reconocimiento exalta no solo la obra musical de Nicky Jam, sino también su ejemplo de disciplina, transformación y resiliencia, que lo han convertido en un referente para las nuevas generaciones.

Más allá de la música, Nicky Jam ha diversificado su carrera hacia distintos sectores de la economía creativa y digital, consolidándose como empresario en proyectos como su disquera, La Industria Bakery, su serie biográfica en Netflix y su participación en múltiples espacios artísticos y comerciales.

Estos aportes lo posicionan como un actor clave en la expansión de la economía cultural, el emprendimiento y la proyección internacional del talento latino.

“Yo vengo de un barrio en el que muchos no terminan las escuelas, donde muchos no están conmigo hoy en día, no están vivos, un barrio muy difícil de criarse. Estar aquí para mi es un honor, he ganado Grammys, diferentes premios y nada es tan gratificante como este reconocimiento que se me está dando aquí. Mucha gente piensa que el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que la hace pobre. Entonces yo vivo cien por ciento orgulloso de este reconocimiento porque yo siempre he tenido en mente que la educación es todo. He ganado varios premios, pero sé que uno de los premios que mi papá quería ver era este que tengo aquí en las manos”, expresó Nicky Jam tras recibir el título, en un emotivo discurso en el que agradeció a la institución y a su comunidad académica por la distinción.

Con este doctorado Honoris Causa la Universidad de la Costa reafirma su compromiso con la promoción de líderes que, desde el arte y la cultura, transforman realidades y proyectan al mundo el talento latinoamericano como motor de identidad, desarrollo y esperanza.