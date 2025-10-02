“Por order de los Peaky Blinders...”, esa famosa frase que hizo famosa la familia Shelby en la serie ‘Peaky Blinders’, creada por Steven Knight, seguirá escuchándose pues Netflix y la BBC anunciaron una secuela con dos nuevas temporadas.

Se anunciaron dos nuevas temporadas, cada una compuesta por 6 episodios de 60 minutos, que se rodarán en los estudios Digbeth Loc., en Birmingham. Ambas temporadas serán producidas por Kudos (SAS Rogue Heroes, House of Guinness, Grantchester) y Garrison Drama (Peaky Blinders Temporadas 1-6, The Peaky Blinders Film).

La línea temporal de esta secuela continuará después de la esperada película de Peaky Blinders, que actualmente se encuentra en fase de postproducción.

La producción regresa para contar la historia de una nueva generación de los Shelby, de la mano del guionista y creador Steven Knight.

“Me entusiasma anunciar este nuevo capítulo en la historia de Peaky Blinders. Una vez más, estará ambientado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham. La nueva generación de los Shelby ha tomado el volante, y será un viaje de locura”, aseguró creador Steven Knight.

Reino Unido, 1953. Tras haber sido fuertemente bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial, Birmingham está construyendo un futuro mejor a base de concreto y acero.

En una nueva era del universo Peaky Blinders de Steven Knight, la carrera por controlar el gigantesco proyecto de reconstrucción de Birmingham se convierte en una competencia brutal de proporciones míticas. Esta es una ciudad llena de oportunidades sin precedentes... y de peligros. Con la familia Shelby en el centro mismo de su sangrienta historia.

Hasta ahora se desconoce el elenco, pero el protagonista Cillian Murphy será productor ejecutivo de esta nueva historia.

Mona Qureshi, de Netflix, comentó: “No podríamos estar más emocionados de embarcarnos en un nuevo capítulo de Peaky Blinders junto a nuestros maravillosos socios en Kudos, Garrison Drama y la BBC. Hay pocos narradores contemporáneos que se comparen con Steven Knight, y estaremos al borde de nuestros asientos mientras regresa a las calles de Birmingham y a la nueva generación de los Shelby. Junto a nuestra audiencia global, ¡estamos listos para dejarnos cautivar una vez más!”.

Por su parte, Lindsay Salt, directora de Drama de la BBC, dijo: “Esta serie revolucionaria causó un gran impacto cuando llegó por primera vez a nuestras pantallas hace 12 años y es uno de los dramas más queridos de la BBC. Steven ha obrado su magia una vez más, y no puedo esperar a que sus guiones cobren vida cuando comience el rodaje en Birmingham. Estamos encantados de trabajar con Kudos, Garrison Drama y Netflix en este épico proyecto. ¡Hay mucho drama por venir para los fans de Peaky Blinders!”.

