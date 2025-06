Alexa Narváez, la mujer que es integrante de la Policía Nacional, habló a través de un video de TikTok, sobre los constantes comentarios negativos que ha recibido por su apariencia física.

La uniformada, conocida también por su presencia en redes sociales, fue cuestionada por usuarios que aseguraban que su imagen no “representa” lo que debería ser una mujer policía.

“Cuando yo la vi no pensé que era una policía, sino lo que dicen ‘prepago’. Nunca he visto una policía tan así, no sé, a veces creo que ella no es policía, o sea, no las representa de verdad”, fue uno de los comentarios que ella resaltó que siempre le dicen.

Frente a esto, Alexa respondió cuestionando los estereotipos de género y profesión: “Estas son las típicas que son toxi-corronchas, fionas y meliguisas. Creen que la apariencia física define a una persona. ¿Por qué si una es policía no puede arreglarse o verse bien? ¿Solo las modelos tienen derecho a cuidarse y arreglarse? Ser policía no me quita que soy mujer”.

En su video, Narváez también defendió su derecho a cuidarse, vestirse como le gusta y sentirse bien consigo misma: “El hecho de que sea policía no me quita que soy mujer. Yo también me debo amar, cuidar y arreglar hasta donde pueda y quiera. No es falta de respeto a la institución; es amor propio”.

Además, fue enfática en que no busca representar a nadie más que a sí misma. “Yo no represento a la mujer policía. Me represento a mí. Cada mujer tiene su forma de ser y su estilo. No todas tienen que verse igual para ser profesionales”.

La oficial también cuestionó la doble moral con la que se juzga a las mujeres en función de su cuerpo o apariencia, sobre todo cuando pertenecen a profesiones que tradicionalmente han sido dominadas por estereotipos más conservadores.