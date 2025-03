Un gran susto fue el que pasó el periodista Juan Diego Alvira cuando en plena grabación un rayo cayó muy cerca de donde estaba, en la ciudad de Medellín.

En el video clip que se hizo viral en redes sociales, muestra al comunicador con un paraguas y de fondo árboles. Mientras le daba indicaciones a la persona que lo iba a grabar, detrás muy cerca cayó el rayo.

El fuerte estruendo hizo que se retirara de forma abrupta del lugar, en el que se mostró muy nervioso por lo que había sucedido. “Casi me les voy”, fueron las palabras de Alvira al ser consciente de la situación que había vivido.

“La lluvia y ¡peor aún los rayos! nos alcanzaron hoy en medio de una grabación en Medellín. Hoy en W Sin Carreta, el escándalo con todos los detalles a las 7 pm en Canal 1 y W Radio”, escribió.

La buena noticia es que al ibaguereño y a su equipo de trabajo no les pasó nada y pudieron salir ilesos del hecho. Sin embargo, los comentarios en redes no se hicieron esperar, pues los cibernautas le señalaron que estaba vivo de milagro.

“Paradójicamente obtuvo una toma mil veces mejor”, “Cómo va a exponerse así con un paraguas y una tormenta cerca de los árboles” y “”Pero no cumplió lo que dijo... ¡No se quedó quieto!... Y solo porque cayó una chispita”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios.

Esta fue la razón por la que Juan Diego Alvira se retiró de Noticias Caracol

Alvira de 47 años señaló en una entrevista con Tropicana que había decidido no estar más en Caracol Televisión en el 2022 porque no tenía una relación muy cercana con el director del noticiero, Juan Roberto Vargas.

“Le dije al entonces director Juan Roberto Vargas, nosotros nunca tuvimos una muy buena relación. Era una cosa de respeto mutuo, pero no éramos los grandes amigos y a él ni le interesaba”, manifestó.

Tras muchos años en esa empresa tomó la decisión de irse porque destaca que en los medios de comunicación se maneja mucho el ego.

“Los directores, no siempre, no siempre están rodeados de gente mejor que ellos. Si no lo contrario, entonces, pues para ellos lucirse, para ellos figurar. Hay muchos egos en este medio. Entonces, yo llegué y dije, me tengo que ir, me voy, subí, temblaba, me acuerdo, yo sudaba, yo pucha por dentro, estaba y dije, me voy y no sé qué. Como no teníamos buena relación me dijo. Hasta luego, hasta luego”.

Igualmente, contó que cuando a Juan Roberto Vargas lo nombraron director le comunicó que no quería trabajar con Alvira. “Desde el primer momento que a él lo nombraron director, nunca quiso trabajar conmigo. Y me lo dijo una vez. Entonces, yo sabía que esa era una decisión irreversible”.