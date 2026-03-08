Pese a las dudas que ha intentado sembrar el presidente Gustavo Petro en torno al sistema electoral colombiano y particularmente sobre los softwares que usa la Registraduría para los resultados, la Organización Electoral ha blindado estos comicios legislativos y de consultas acompañándose de cerca de los entes de control como la Procuraduría y la Contraloría, así como dejando vigilar a las misiones de observación electoral internacional y también abriendo a estas entidades, a los testigos y a los partidos los procesos de los programas informáticos para sistematizar las votaciones.

El mandatario hasta dispuso una alocución televisada para insistir en el presunto “desacato a la justicia” al asegurar que la Registraduría no ha cumplido la orden de implementar un software estatal y auditable.

Medidas de vigilancia

El Ministerio de Defensa anunció el miércoles que la fuerza pública movilizó al Comando Conjunto Cibernético para custodiar la infraestructura tecnológica de la Registraduría: “Mediante analítica avanzada de datos y ciberinteligencia, se brindará apoyo permanente en la identificación temprana de patrones atípicos que pudieran estar asociados a conductas constitutivas de delitos electorales, siempre dentro del marco constitucional y legal”.

Además, según una encuesta de la firma Invamer divulgada la semana pasada, la confianza ciudadana en la Registraduría alcanzó en febrero un 67,9 %, su punto más alto en los últimos cuatro años tras haber registrado un 52,1 % al inicio de 2022.

Así mismo, en la más reciente Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento del Proceso Electoral, el procurador Gregorio Eljach reiteró que no se ha “encontrado evidencia, al menos indicios, de que viene preparándose un fraude para alterar el resultado de las elecciones. No lo hemos encontrado, ni hace 15 días, ni ayer y hasta hoy. Lo que no quiere decir que si llega a aparecer algo también lo diré aquí y en público, porque es mi deber”.

Recepción de denuncias

La fiscal Luz Adriana Camargo, a su vez, anunció para el día de las elecciones la instalación de puntos de recepción de denuncias en los territorios con mayor riesgo y la habilitación no solo de canales presenciales, sino virtuales para facilitar la denuncia ciudadana, con una estrategia transitoria de investigación y judicialización de delitos electorales, que contempla la atención prioritaria de denuncias, la coordinación con los puestos de mando unificados y las mesas de justicia, así como el seguimiento a reportes de transparencia electoral y la articulación con instituciones de seguimiento y vigilancia.

Misiones de observación

Desde principios de febrero la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, MOE UE, inició su labor de observación de los comicios de este año en el país, para la que desplegará más de 120 observadores en todo el territorio nacional.

Mininterior Las misiones de observación electoral internacionales de la Unión Europea, UE, y la Organización de Estados Americanos, OEA.

Estos observadores les harán seguimiento a las distintas fases del proceso electoral, y para ello la Registraduría ha dicho que brindará el acompañamiento institucional requerido, respetando el carácter independiente de la labor de observación.

“Este encuentro refleja la total apertura de la Registraduría Nacional para que nuestros observadores estén presentes en cada una de las fases del proceso electoral. Para la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea es fundamental mantener un contacto permanente que permita que la información circule y que podamos dar testimonio informado y riguroso de cómo se organizan y desarrollan las elecciones en Colombia”, afirmó en su momento José Antonio Gabriel, jefe adjunto de la MOE UE.

Mininterior Las misiones de observación electoral internacionales de la Unión Europea, UE, y la Organización de Estados Americanos, OEA.

Simulacros

Los delegados de la MOE UE y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, IIDH/Capel, en su calidad de auditor internacional y misión de asistencia técnica internacional, acompañaron desde principios de este año los simulacros de preconteo con el procesamiento de más de 125 mil mesas de votación y con la intervención de cerca de 19 mil personas como transmisores y 14 mil como receptores de toda la información.

En el primer simulacro nacional de preconteo se evaluó la funcionalidad, controles, seguridad, confiabilidad y productividad de las soluciones informáticas y logísticas dispuestas para las elecciones de Congreso, y los observadores internacionales estuvieron presentes en todo el país verificando el funcionamiento de los sistemas que fueron puestos a prueba para garantizar la transparencia y agilidad en la entrega de los resultados.

Estas pruebas técnicas también contaron con el acompañamiento de representantes de organismos de control como la Procuraduría y la Contraloría.

Salvador Romero, del IIDH/Capel, destacó que “esta es una muy buena práctica por parte de la Registraduría. Hemos observado un procedimiento y un equipo comprometido, un nivel de avance muy fuerte en el procesamiento de la información que consolida una práctica que tiene Colombia de entregar resultados en la misma jornada de votación muy poco tiempo después del cierre de las urnas. Lo que hemos observado es que esta tradición en el país queda reforzada con medidas de seguridad”.

Y a finales de febrero se hizo el simulacro nacional de escrutinios, con el propósito de evaluar la funcionalidad del software mediante el cual se verificarán y consolidarán los resultados de las votaciones, también con la presencia de todos los observadores.

Auditoría de softwares

El 25 de febrero la Registraduría llevó a cabo la exposición del código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio, que es el conjunto de instrucciones escritas en un lenguaje de programación que determinan el comportamiento integral de un sistema.

Asistieron representantes y auditores de los partidos, delegados de la Contraloría, la Procuraduría, la MOE UE, el Centro Carter, IIDH/Capel, la Misión de Observación Electoral, MOE, y los medios.

La auditoría internacional a los softwares y sistemas de información de preconteo, escrutinio, consolidación y divulgación de resultados la adelanta Capel, de amplia trayectoria en los procesos electorales para América Latina.

Finalmente, se entregó este código fuente en custodia al procurador general.

Y el martes se realizó el proceso de congelamiento del código fuente de los softwares de preconteo y escrutinio, procedimiento que garantiza la fiabilidad de los sistemas de información. No serán reactivados sino hasta el domingo a las 4 p. m., cuando se inicie el preconteo.

Esto con la presencia de los entes de control, los auditores y testigos de los partidos, la MOE UE y la OEA, IIDH/Capel y la MOE Colombia.

La seguridad en las elecciones y la protección a los candidatos

Desde el Gobierno se ha preparado el Plan Democracia, sobre el que el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, ha dicho que la idea es garantizar la seguridad territorial en todos los departamentos, proteger a los candidatos y los puestos de votación, para lo que se desplegaron 246.000 uniformados en todo el país y en 127 municipios con prioridad en seguridad.

A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que se han hecho evaluaciones de seguridad a 64 candidatos a la Presidencia y casi 400 candidatos al Congreso, además de 70 para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, Citrep, y se ha llegado a entregar casi 400 vehículos blindados.

Mininterior La última Comisión Nacional de Seguimiento Electoral de esta semana.

Así mismo, el Ejecutivo ofrece hasta $50 millones de recompensa a quien denuncie en la línea 157 cualquiera de las 16 conductas sancionables en el país como delitos electorales, como el trasteo de votos o trashumancia electoral, la compra de votos o corrupción al sufragante, la suplantación o voto fraudulento, y todas las demás tipificadas en la ley.