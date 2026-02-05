La Procuraduría informó este jueves en un comunicado mediante resolución 039 del 4 de febrero de 2026, el procurador Gregorio Eljach conformó el Grupo Élite de Reacción Inmediata para ejercer vigilancia y control por participación indebida en política.

Según el Ministerio Público, la comisión, que estará conformada por siete delegados de la más alta jerarquía de la institución, coordinará las actuaciones que correspondan desde los distintos ejes misionales que se relacionen con las elecciones para presidente y Congreso de la República.

“Su labor se extenderá hasta que culmine el proceso electoral, considerando inclusive la posibilidad de la segunda vuelta presidencial prevista para el 21 de junio próximo”, indicó el ente de control, agregando que “sus integrantes conocerán de todas las quejas y actuaciones que se presenten con ocasión de las elecciones del Congreso y presidente de la República”.

Advierte el reporte que el jefe de la entidad busca con esta decisión “que haya una presencia institucional eficaz en los territorios para realizar el adecuado recaudo probatorio y la atención oportuna de reclamos así como la disuasión oportuna de conductas que afecten la paz electoral”.