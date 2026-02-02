En las últimas horas el panorama sobre si Iván Cepeda puede o no participar en la consulta del próximo 8 de marzo cambió por completo luego del cambio de postura que habría tenido el magistrado Altus Baquero.

“Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia”: Petro ante decisión del CNE sobre Iván Cepeda

Aparentemente, en un prinicpio la ponencia que se radicó en el CNE, en la que se respaldaba la inscripción de Cepeda en la consulta y que descartaba que estuviera inhabilitado, tenía tres votos a favor de los 9 posibles, es decir que el resultado que saldría de la sala plena del órgano electoral este lunes habría sido de 6 a favor y 3 en contra, con lo cual el aspirante presidencial de izquierda no tendría opción de ir a consulta y, por el contrario, debía llegar solo a primera vuelta.

Sin embargo, este mismo lunes se conoció que el magistrado Altus Baquero habría cambiado de posición frente a la decisión de Cepeda y habría optado por respaldar la ponencia que permite que participe en dicha consulta, con lo cual la votación sería de 5-4 y ninguna de las decisiones tendría los 6 votos necesarios para ser efectiva, por lo que la última palabra la tendrían conjueces.

Vale mencionar que Cepeda está a la espera de poder participar en la consulta que han denominado ‘Frente por la Vida’ y en la que aparecerían en tarjetón Roy Barreras, Camilo Romero y Diana Osorio.

Vale mencionar que la ponencia a favor de la participación de Cepeda en la consulta fue elaborada por los magistrados Álvaro Echeverry, Alba Lucía Velásquez y Fabiola Márquez.

La demora en la presentación del texto impidió que el tribunal electoral sesionara durante el fin de semana, como estaba previsto inicialmente. La sala plena fue convocada en varias ocasiones entre el sábado y el domingo, pero ante la ausencia de la ponencia, los encuentros tuvieron que aplazarse.