El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón rechazó los resultados de la encuesta de AtlasIntel publicada recientemente en línea, al advertir que fue excluido del listado de aspirantes pese a estar oficialmente inscrito y participar en la Gran Consulta por Colombia prevista para marzo de 2026.

La posición fue expuesta a través de un comunicado de la campaña, en el que se cuestiona la validez de los datos recopilados y se advierte que el error compromete la seriedad técnica del estudio.

Según el pronunciamiento, la encuesta formuló la pregunta: “Si estos fueran los candidatos, ¿por quién votaría usted por la Gran Consulta por Colombia en marzo de 2026?”. No obstante, el nombre de Juan Carlos Pinzón no apareció entre las opciones, mientras que sí fue incluido Daniel Palacios, quien no hace parte de esa consulta.

Para la campaña, esta situación altera el sentido mismo del sondeo y afecta la interpretación de la voluntad ciudadana en un escenario electoral específico.

“Una falla fundamental” en la encuesta AtlasIntel

El comunicado sostiene que la exclusión constituye “una falla fundamental que invalida por completo los resultados publicados, ya que altera la naturaleza misma de la pregunta y distorsiona la voluntad de los ciudadanos. Es inaceptable que una firma encuestadora confunda o modifique la lista de candidatos de una consulta oficial”.

En ese contexto, Pinzón señaló que la omisión “podría ser una negligencia inaceptable o una decisión premeditada”, dada su condición de candidato inscrito y con participación confirmada en la Gran Consulta.

Llamado a suspender la encuesta y revisar los datos

La campaña solicitó a AtlasIntel detener de inmediato la medición, corregir el cuestionario y descartar la información recolectada hasta el momento. Además, instó a los medios de comunicación y a la ciudadanía a examinar con detenimiento las encuestas que no cumplan con estándares técnicos y éticos mínimos.

El documento concluye que “en cualquier caso, se pierde la confianza en una firma encuestadora cuando comete errores de esta magnitud, especialmente en un contexto electoral como el colombiano, donde la transparencia, el rigor y la imparcialidad no son opcionales”.

La encuesta AtlasIntel se difundió en un momento clave del calendario político, cuando los distintos sectores comienzan a medir fuerzas de cara a la consulta interpartidista que definirá candidaturas para las elecciones presidenciales de 2026. Por ello, la campaña de Juan Carlos Pinzón insiste en que cualquier medición debe reflejar con precisión las reglas oficiales del proceso.