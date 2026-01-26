El Partido Cambio Radical pidió a la Registraduría y al Consejo Nacional Electoral, CNE, medidas que garanticen la imparcialidad del proceso electoral de las consultas interpartidistas del próximo 8 de marzo.

Esto, advierte la colectividad opositora, “para proteger los derechos de los partidos políticos que no participarán en las consultas interpartidistas”.

Para Cambio Radical “resulta fundamental socializar y difundir lo establecido en la Ley Estatutaria 130 de 1994, la cual dispone de manera clara que la tarjeta electoral de las consultas debe ser suministrada únicamente a los ciudadanos que la soliciten de forma expresa y voluntaria”.

Por ello, el director de Cambio Radical, Germán Córdoba, se reunió este lunes con el registrador Hernán Penagos, a quien reiteró la necesidad de que esta instrucción sea socializada de manera formal con todas las organizaciones políticas y comunicada de forma clara, precisa y uniforme durante la capacitación de los jurados de votación.

“En dicho encuentro, el registrador coincidió en que la norma es clara y manifestó su disposición para garantizar su estricto cumplimiento, señalando que se impartirán las instrucciones correspondientes con el fin de evitar interpretaciones erróneas que puedan afectar la transparencia y la equidad del proceso electoral”, se lee en el boletín del partido rojiazul.

