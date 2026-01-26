En las próximas horas, el Pacto Histórico estaría inscribiéndose formalmente ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar de la consulta interpartidista que se llevará a cabo el próximo 8 de marzo, en la que se elegirán candidatos presidenciales únicos.

Leer más: Ministerio del Interior firmó decreto que crea 6.870 empleos en la UNP

Según reveló La FM, la colectividad ha estado adelantando varios encuentros y ya está reuniendo los documentos necesarios para presentarse formalmente a este proceso.

En ese sentido, el Pacto insistirá en que su candidato, el senador Iván Cepeda, se presente a la consulta y se mida en las urnas con otros aspirantes de izquierda, de los cuales saldría uno que los representaría en primera vuelta, pese a las versiones que indican que Cepeda podría tener alguna inhabilidad.

Lo cierto es que aunque existen dudas sobre si Cepeda está o no habilitado para participar en el Frente Amplio, luego de la manera como se realizó la consulta interna de Pacto, el CNE no podría emitir un concepto o un fallo sobre la situación del candidato Cepeda, hasta que se presente formalmente su inscripción a la consulta y hasta que se instauren las demandas correspondientes.

Ver también: Nokia 1100: por qué el celular más famoso de los 2000 vuelve a ser tendencia y cuánto vale hoy

Cabe señalar que los partidos y movimientos políticos que manifestaron su intención de participar en la consulta interpartidista, tienen plazo hasta el próximo 06 de febrero para inscribir los candidatos que competirán en marzo.