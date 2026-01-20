A raíz de la situación en Venezuela, donde Estados Unidos el pasado 3 de enero bombardeó varias zonas y capturó al presidente del régimen, Nicolás Maduro, la directora de la Misión de Observación Electoral, MOE, Alejandra Barrios, advirtió ante la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral realizada este martes que la situación en el vecino país y la presencia de grupos armados en la frontera podrían impactar el desarrollo de las elecciones en Colombia, por lo que solicitó una reunión especial de este órgano de coordinación para evaluar los riesgos.

“Estamos solicitando la realización por primera vez de una Comisión Nacional de Seguimiento Electoral como esta, pero específica de fronteras. Y es específica de fronteras porque sí tenemos que tener que estarle haciendo un seguimiento detallado a lo que está pasando en el vecino país y las implicaciones que puede tener para las elecciones en Colombia”, dijo a periodistas.

“Hay temas de cierre de fronteras que hay que coordinar, pero también presencia de una guerrilla binacional y dependiendo de lo que pase en Venezuela puede haber retorno de guerrilla. Hay que hacer seguimiento”, señaló Barrios.

Además, alertó acerca de que el 40 % de los hechos de violencia política se registran en Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca.

Finalmente, sobre los topes en las consultas, sostuvo: “El tope del año pasado era de $ 6.000 millones. Este año es de $ 18.000 millones. La reposición de votos el año pasado era de 2.555 votos, para este año es de 8.287 votos. Estamos hablando de consultas que tienen como propósito elegir candidatos a la presidencia. No tenemos claro porque esa diferencia en topes y reposición de votos”.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, también propuso realizar en el mes de febrero dos comisiones nacionales de manera descentralizada en la ciudad de Cúcuta y Santa Marta. También se citaría en la primera semana de marzo la última comisión nacional antes de las elecciones de Congreso y consulta del 8 de marzo.

Dijo que el viceministro del Interior, Jaime Berdugo, y la directora de Democracia del Ministerio, acompañarán las comisiones departamentales de coordinación y seguimiento electoral, con el fin de articular con las entidades territoriales las acciones que garanticen un proceso electoral transparente.

Así mismo, expuso que se citarán subcomisiones de orden público de alto nivel para revisar y coordinar la seguridad de cara a las elecciones del 8 de marzo, especialmente en los territorios de las circunscripciones de paz. Para estas elecciones se citará un PMU con alcaldes y gobernadores de esos territorios para articular y revisar situaciones que necesiten ser atendidas, especialmente en el orden público.

Entre tanto, el registrador Hernán Penagos hizo un llamado a los partidos y movimientos políticos, así como a entes de control, para que acompañen el proceso de sorteo de jurados de votación para las elecciones de Congreso de la República 2026, que se realizará en todo el país entre el 21 y el 23 de enero.

“Pueden hacerse presentes en las diferentes delegaciones. Su acompañamiento es determinante para garantizar la transparencia del proceso electoral”, aseguró, al tiempo que indicó que todas las herramientas pedagógicas ya están listas con miras a la jornada electoral del próximo 8 de marzo.

Precisó que ya fueron definidos los puestos y mesas de votación para estos comicios. “Nuestra posición es que no haya ningún traslado”.

Así mismo, anunció que el próximo 11 de febrero iniciará la distribución del material electoral. “En esa fecha comenzará en el exterior y, posteriormente, el 24 de febrero en el territorio nacional. Es una labor descomunal para la que nos hemos preparado”.

Por último, anunció que en los próximos días será instalada la Comisión Nacional para el Seguimiento de los Delitos Electorales. “Esto permitirá fortalecer la transparencia y la integridad de los procesos electorales de 2026”, concluyó.

Y e presidente del Consejo Nacional Electoral, CNE, Cristian Quiroz, expresó su preocupación porque para las elecciones de las consultas presidenciales de marzo todas las consultas irán en el mismo tarjetón, hecho que podría generar masivos votos anulados teniendo en cuenta que la gente podría votar por las dos consultas, cuando no se puede.

“Es la primera vez que vamos a tener en la historia en una misma tarjeta las dos consultas (…), van a recibir una tarjeta con las dos consultas y no se podrá marcar sino una, marcar las dos va a anular ese voto”, advirtió.