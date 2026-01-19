BOGOTÁ. El general (r) Óscar Naranjo, ex vicepresidente de la República, desistió de lanzarse como candidato presidencial pero dijo que apoyará cualquier aspiración que “asegure libertades y derechos”.

Frente a la decisión que asumió, el ex director de la Policía dijo este lunes en entrevista con el periodista Julio Sánchez Cristo en la emisora ‘Caracol Radio’: “La tomé sobre una base informada y múltiples conversaciones con expertos en política y llegué a la conclusión de que Naranjo debe marginarse de ese proceso”.

No obstante, hizo votos porque “haya un proceso de unidad que se conecte con los sentimientos de los colombianos”.

Anunció al respecto que respaldará candidaturas de centro en estos comicios colombianos: “Apoyaré cualquier candidato que dé garantías plenas de que nuestra democracia va a salir fortalecida y que asegure libertades y derechos”.

Y sobre la campaña del Pacto Histórico aclaró Naranjo: “No comparto el modelo de país que propone Iván Cepeda, y más allá de respetar la Constitución tiene que hacer claridad en el modelo de país que va a impulsar”.

Así mismo, advirtió que en medio del debate político actual “es un error una campaña focalizada en el antipetrismo para lograr una conexión emocional con la ciudadanía”, agregando al respecto que “hay una enorme fractura política y social que se siente en el país, y siento preocupación cada vez que hay un discurso basado en el odio”.

Y frente a la polémica paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro señaló que “el Gobierno debe abandonar el negacionismo sobre la crisis de seguridad, la política de paz total nació con buena fe pero ha sido un fracaso, porque esos grupos ilegales aprovechando ese modelo terminaron fortaleciéndose”.