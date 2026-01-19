El general (r) Óscar Naranjo, ex vicepresidente de la República, no será candidato a la Presidencia en 2026 en las elecciones del próximo 31 de mayo.

Así lo reveló este lunes la emisora Caracol Radio.

El reconocido periodista Julio Sánchez Cristo, director del informativo, aseguró que, a pesar de su experiencia como exvicepresidente y ex director de la Policía, el general (r) no aceptó la candidatura.

Naranjo sirvió en la Policía Nacional durante 36 años en donde, en 2007, fue nombrado director de esa misma institución. Y en marzo de 2017 fue elegido por el Congreso como vicepresidente de la República, cargo que ocupó hasta agosto de 2018.