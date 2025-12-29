La plenaria extraordinaria del Senado inició este lunes su sesión negando el aplazamiento de los ascensos de las Fuerzas Militares y de Policía tras el debate de control político a la emergencia económica.

Esto tras la posposición del senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, de ubicar en el primer punto del orden del día el debate, previo a los ascensos.

Al respecto, el presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, expresó: “Hoy es un día especial para el Congreso porque estamos haciendo un reconocimiento a todos estos militares y policías que han entregado su vida por más de 30 años a nuestra patria”.

Por su parte, Motoa cuestionó: “Queda en evidencia la cobardía del Gobierno Nacional: el mismo que quiso imponer la consulta, la consulta 2.0, el decretazo y una reforma pensional a los trancazos, hoy se esconde detrás de un formalismo para huir del debate de control político”, y agregó que según la Ley 5 o reglamento del Congreso, los debates de control político deben cumplirse dentro de los 10 días posteriores a haber sido convocados.

Entre tanto, la senadora Gloria Flórez, del Pacto Histórico, manifestó: “Los debates de control político por Constitución tienen que ser convocados cinco días antes para citar los ministros, y la Constitución Política está por encima de la Ley 5”.

Y al ser preguntado sobre el motivo de su presencia en el pleno, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, explicó que estaba acompañando el ascenso de una treintena de altos oficiales de la fuerza pública.

“El debate de control político de la emergencia económica es en cabeza del ministro del Interior y del ministro de Hacienda, y ellos han dicho que se requieren los cinco días para contestar el cuestionario respectivo, y la instrucción como gobierno es que no debemos asistir a dicho debate de control político”, indicó el jefe de la cartera de seguridad.