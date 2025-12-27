El ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo este viernes que la citación que le hizo el Senado de la República a debate de control político por el decreto de la emergencia económica “está mal hecha”.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el funcionario publicó el documento de citación e hizo ver que el secretario general del Senado, Diego González, se equivocó al escribir la fecha en la que se llevó a cabo la sesión plenaria en la que fue aprobada la proposición para convocar a todos los ministros a un debate de control político por la emergencia económica.

“Esta citación que me hacen desde el Congreso está mal hecha porque pone la fecha de su aprobación el 26 de septiembre, y hoy es 26 de diciembre”, cuestionó Benedetti.

Consideró este error como un reflejo del “afán por favorecer a los ricos” y agregó que la citación “no contempla tampoco que una vez llegado el cuestionario tengo cinco días para contestarlo y no pueden citar antes del vencimiento de este término”.

Según el documento, Benedetti fue citado para el próximo lunes 29 de diciembre, a las 10 de la mañana.

La proposición fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, alegando que “la responsabilidad con el país de defender la democracia no sale a vacaciones”.

“Cítese a todos los Ministros del Gobierno Nacional para que en debate de control político rindan informe a la plenaria del Senado sobre el Estado de Emergencia Económica y Social, declarado por el Presidente Gustavo Petro a través del Decreto 1390 del 2 de diciembre de 2025 y por la venta de bonos (TES) por 23 billones de pesos a un único comprador extranjero”, concluyó la corporación.

Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador, aseguró que: “No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no es un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada profusamente a través de un buen número de senadores”.

En esa misma línea, la senadora Esperanza Andrade sostuvo que “este decreto de emergencia es inconstitucional, si uno mira la normatividad, no hay un hecho sobreviniente”.

Por su parte, La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, comentó que “la declaración de emergencia es también una oportunidad para decirle a la Corte Constitucional qué fue lo que pasó con la declaratoria de inexequibilidad de la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de rentas”.