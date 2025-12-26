En medio de la sesión extraordinaria para “examinar con rigor” los decretos que expidió el Gobierno Nacional en el marco del estado de emergencia económica, el senador liberal Lidio García, presidente del Congreso, defendió autonomía del Legislativo en medio de estos estados de excepción.

En medio de su intervención, García aclaró: “Yo no quiero estar poniendo piedras en el camino sino dar la oportunidad que el país conozca qué piensa el Senado y cuál es el control que estamos haciendo a cada una de las iniciativas del Gobierno nacional”.

“Defender la autonomía del Congreso no es bloquear reformas, es proteger la democracia”, agregó.

A su turno, Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador, aseguró que: “No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no es un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada profusamente a través de un buen número de senadores”.

Además, Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radial, señaló que radicó una proposición de control político, para que “cuanto antes podamos citar al Senado y hacer un análisis de lo que viene sucediendo en materia económica en el país y las decisiones del Gobierno nacional”.

“Me refiero al decreto de emergencia económica, pero también al empréstito de cerca de $23 billones con una entidad no idónea y casi que en el secretismo”, explicó.

En esa misma línea, la senadora Esperanza Andrade sostuvo que “este Decreto de Emergencia es inconstitucional, si uno mira la normatividad, no hay un hecho sobreviniente”.

Por su parte, La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, comentó que “la declaración de emergencia es también una oportunidad para decirle a la Corte Constitucional qué fue lo que pasó con la declaratoria de inexequibilidad de la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de rentas”.