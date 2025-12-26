El Senado de la República aprobobó en la tarde de este viernes una proposición para citar a un debate debate de control político con todos los ministros del Gobierno sobre el decreto de emergencia económica.

La solicitud fue elevada por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.

“Cítese a todos los Ministros del Gobierno Nacional para que en debate de control político rindan informe a la plenaria del Senado sobre el Estado de Emergencia Económica y Social, declarado por el Presidente Gustavo Petro a través del Decreto 1390 del 2 de diciembre de 2025 y por la venta de bonos (TES) por 23 billones de pesos a un único comprador extranjero”, enunciaron.

De acuerdo con Motoa, “el control político no se suspende” ya que “la responsabilidad con el país de defender la democracia no sale a vacaciones”.

Por su parte, Efraín Cepeda, presidente del partido Conservador, aseguró que: “No están dadas las condiciones para este decreto de emergencia porque no es un hecho sobreviniente y porque el hundimiento de estas dos reformas tributarias no fue más que la crónica de una muerte anunciada profusamente a través de un buen número de senadores”.

En esa misma línea, la senadora Esperanza Andrade sostuvo que “este Decreto de Emergencia es inconstitucional, si uno mira la normatividad, no hay un hecho sobreviniente”.

Por su parte, La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, comentó que “la declaración de emergencia es también una oportunidad para decirle a la Corte Constitucional qué fue lo que pasó con la declaratoria de inexequibilidad de la no deducibilidad de las regalías en el impuesto de rentas”.