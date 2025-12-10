Claudia López llegó este miércoles a la Registraduría Nacional, alrededor de las 8:37 a. m., con el objetivo de radicar más de 1.200.000 firmas, con las que busca avalar su candidatura a la Presidencia de la República, de cara a las elecciones de 2026.

Leer más: Comité Laboral de la Corte Suprema remite demanda disciplinaria de la magistrada Cristina Lombana

Cabe recordar que el plazo máximo para que lo precandidatos presidenciales que optaron por el camino de la recolección de firmas las inscriban ante el organismo electoral, es el próximo 17 de diciembre de 2025.

Ante ello, los aspirantes a la Presidencia han intensificado la entrega de estos respaldos ciudadanos ante la Registraduría Nacional.

Respecto a la entrega de las firmas, la candidata compartió imágenes y un mensaje en su cuenta de X: “Yo vengo a proponerles que hagamos algo grande y sencillo a la vez: que pongamos la casa en orden, que cuidemos la gente y que garanticemos igualdad en los bienes públicos indispensables para que la vida alcance”.

Ver también: Anla pide a la presidenta de Acolgen rectificar declaraciones sobre presuntos retrasos en licenciamientos en La Guajira

Asimismo, planteó la creación de una Fiscalía Antimafia con el objetivo de combatir, de forma permanente y con los recursos necesarios, las organizaciones delictivas que afectan a diversos sectores de la sociedad.

“Que el patio vuelva a ser nuestro y no de las bandas criminales. Es crear una Fiscalía Antimafia que se dedique, día y noche, sin descanso y con presupuesto, a desmontar las estructuras criminales que hoy viven de extorsionar al tendero, al transportador, al empresario y al campesino”, añadió en su mensaje de X.