En la mañana de este miércoles la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) emitió un comunicado en el que rechaza las declaraciones de Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, sobre presuntos retrasos en el proceso de licenciamiento ambiental para proyectos de energía renovable en La Guajira.

La Anla, encabezada por Irene Vélez Torres, aseguró que los licenciamientos “se encuentran al día”, por lo que las acusaciones de Natalia Gutiérrez “no se ajustan a los hechos verificados”.

Explicó que en La Guajira se destaca el avance de tres proyectos eólicos aprobados por la Anla durante este gobierno: Proyecto Eólico EO200i (224 MW), Parque Eólico Trupillo (100 MW) y Parques Eólicos Las Camelias (436,6 MW).

“Estos proyectos aportan conjuntamente 760 MW, fortaleciendo la capacidad de generación renovable del país y completando un total de 2500 MW licenciados en este departamento”, se lee.

Afirmó que aunque algunos proyectos han requerido suspensiones de términos para adelantar procesos de consulta previa, la Anla “ha habilitado mecanismos como el Comité Tripartito de La Guajira, que permite acompañamiento interinstitucional para garantizar los derechos de las comunidades y avanzar en la gestión de los proyectos”.

Recordó que este año, mediante la Resolución 968 de 2025, se creó el Grupo de Transición Energética Justa, un equipo especializado encargado de agilizar y mejorar la evaluación de los estudios de impacto ambiental de proyectos FNCER.

“A esta transformación se suma la expedición de los decretos LaSolar y LaEólica, que optimizan los procedimientos y reducen sustancialmente los tiempos de licenciamiento. Estas acciones articuladas han permitido preparar al país para una transición energética más moderna, eficiente y ágil, lo cual se refleja hoy en un aumento significativo de licencias otorgadas y en una oportunidad de respuesta del 100 % dentro de los tiempos legales en todos los proyectos presentados ante la entidad en el sector de energía”, agrega.

En ese sentido, destacó que durante este Gobierno la Anla ha licenciado 40 proyectos de energía limpia, parques solares, parques eólicos y líneas de transmisión.

En relación con los tiempos de licenciamiento, la Anla precisó que la legislación colombiana establece un plazo máximo de 90 días hábiles para decidir sobre una licencia.

“Plazo que la entidad ha cumplido de manera estricta. Cuando los cronogramas de ejecución se extienden más de lo previsto, ello obedece a factores externos ajenos a la autoridad ambiental, como ajustes técnicos solicitados por los desarrolladores, trámites ante otras entidades, modificaciones de diseño o condiciones propias del terreno y de la infraestructura”, añade.

Por último, calificó de “desafortunadas” las declaraciones de la presidenta de Acolgen y pidió rectificación.

“Evidencian un desconocimiento del trámite de licenciamiento ambiental y de su estado real en lo que respecta a los proyectos del sector eléctrico. Por ello, la ANLA solicita respetuosamente la revisión y rectificación de la información entregada a Noticias RCN, ya que tales afirmaciones no reflejan la situación actual del licenciamiento ambiental y pueden generar percepciones erróneas en la opinión pública”, concluye el comunicado.