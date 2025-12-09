Un reconocido ingeniero perdió la vida en un accidente de tránsito en carreteras del sur del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que se trata de José Alfonso Ucros Escalante, conocido cariñosamente como ‘Pero Ucros’ en la municipalidad en mención, quien era hijo de Andrés Ucros Gómez y Diobelina Escalante.

El siniestro vial se registró en la noche de este 8 de diciembre, en la vía entre Barrancas y Fonseca, a la altura de Fondeba.

Según la información preliminar, se disponía a abordar su vehículo tipo camioneta Toyota Prado, cuando fue atropellado por un automóvil Toyota Corolla que se movilizaba por la zona.

El fuerte impacto dejó malherido a ‘Pepo’, por lo que fue auxiliado por los transeúntes y trasladado hasta la sala de urgencias del hospital Nuestra Señora del Pilar, sin embargo, ya no tenía signos vitales, de acuerdo a la información de los galenos que lo atendieron.

Personal de Tránsito y Transportes realizó la inspección judicial e inició las investigaciones para establecer la hipótesis del accidente.