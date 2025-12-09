El exministro Mauricio Cárdenas, inscribió oficialmente su candidatura presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil por el movimiento Avanza Colombia.

Junto a Cárdenas también estuvo el precandidato David Luna, lo que refuerza el proceso de articulación de un gran bloque de centro-derecha de cara a las elecciones de 2026.

De acuerdo con Cárdenas el país “no saldrá adelante con los extremos” y convocó a votar por propuestas “reales, viables y enfocadas en resolver los problemas cotidianos de los colombianos”.

“A la gente hay que hablarle con la verdad. No con promesas incumplibles ni con shows politiqueros. Colombia necesita soluciones concretas para las familias que todos los días se levantan a construir este país en medio de tantas dificultades”, explicó.

Además, anunció que mantiene su llamado para realizar una gran consulta interpartidista el próximo 8 de marzo, junto con David Luna (Sí hay un camino) y Juan Manuel Galán (Nuevo Liberalismo), Juan Daniel Oviedo y Aníbal Gaviria, e invitó a otros liderazgos de centro-derecha a unirse en esa acción, para evitar “la continuidad del actual gobierno o el salto hacia otro extremo”.

“A la unión hay que decirle sí. El país necesita ideas y propuestas viables, no más divisiones”, agregó.