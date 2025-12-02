Mientras que las Comisiones Económicas Conjuntas están citadas para este martes y el próximo miércoles para discutir en primer debate la polémica reforma tributaria del gobierno del presidente Gustavo Petro, se sigue planteando la posibilidad de simplificar la también denominada ley de financiamiento, para evitar su naufragio en el Congreso.

Esto porque las mayorías apuntarían a votar sí a las ponencias de archivo de la iniciativa, que este martes se anunciaría en las células legislativas terceras y cuartas y el próximo miércoles se votaría por el archivo o no del articulado.

Por ello, la representante a la Cámara, Olga Lucía Velásquez, del ala oficialista de los verdes, plantearía una proposición para que el texto de la reforma solo contenga el capítulo cuarto del documento original.

La idea sería dejar el aparte de la normalización tributaria y dar una oportunidad a quienes están atrasados con sus obligaciones ante la DIAN. Así mismo, se propone una reducción transitoria de sanciones e intereses moratorios para los sujetos de obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias administrados por la DIAN cuando se encuentren en mora en el pago a 31 de diciembre de 2024. Y se podrán reducir cuando se hace el pago total de la obligación; así como se podrá obtener una tasa de interés moratoria más baja, entre otras medidas.