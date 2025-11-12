La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación previa en contra del presidente Gustavo Petro por el evento ‘Paz Urbana’ realizado en Medellín el pasado 21 de junio.

Esto tras la denuncia penal del concejal de Medellín, Alejandro De Bedout Arango, quien asegura que el jefe de Estado incurrió en presuntas irregularidades respecto a la realización del ‘tarimazo’.

“En dicha denuncia, el denunciante expuso hechos que, a su juicio, podrían constituir conductas penalmente relevantes, como participación indebida en política, utilización de recursos públicos para fines proselitistas, convocatoria irregular a una Asamblea Nacional Constituyente por fuera del marco constitucional vigente”, se leen en la demanda.

Asimismo, la Comisión de Investigación de la Cámara indicó que en los antecedentes de la denuncia, De Bedout Arango señaló “hostigamiento a autoridades territoriales y la presunta participación de personas privadas de la libertad y de miembros de estructuras armadas ilegales en un evento de carácter oficial, transmitido por medios públicos y con presencia de altos funcionarios del Gobierno Nacional”.

La denuncia consta en el expediente N° 6992, cuyo escrito fue radicado el 24 de junio de 2025. Los representantes investigadores serán: Carlos Alberto cuenca Chaux (coordinador), Wilmer Ramiro Carrillo Mendoza, y Wadith Alberto Manzur Imbett.