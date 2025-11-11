BOGOTÁ. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que cerró oficialmente el periodo de registro de comités inscriptores de candidaturas por firmas al Congreso de la República, con un total de 79 agrupaciones políticas.

“Entre los 79 comités registrados, 35 correspondieron a Senado de la República y 44 a Cámara de Representantes, entre los cuales se incluyen las iniciativas para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y la circunscripción del exterior”, se lee en el comunicado.

Registraduría 79 comités inscriptores para la elección de Congreso de la República 2026 se registraron ante la Registraduría.

Afirmó en este sentido la entidad de la Organización Electoral que “las propuestas ciudadanas provienen de todo el territorio nacional e incluso del exterior, evidenciando un interés creciente en fortalecer los mecanismos de participación política independiente”.

Finalmente, la Registraduría destacó que este proceso constituye un paso fundamental en el calendario electoral 2026 y reiteró su “compromiso de garantizar la transparencia, integridad y pluralidad democrática en todas las etapas de inscripción y verificación de apoyos ciudadanos”.