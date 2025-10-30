El precandidato presidencial y senador del Partido Conservador, Efraín Cepeda Sarabia, advirtió que le llama la atención que la colectividad azul no hubiese sido invitada a la reunión entre los expresidentes Álvaro Uribe, líder natural del Partido Centro Democrático, y César Gaviria, director del Partido Liberal, prevista para este viernes en Medellín.

En el encuentro se concretaría la posibilidad de hacer una coalición de la centroderecha que busque derrotar al petrismo en las elecciones de 2026.

Esto luego de que las toldas rojas le dijeran que no al Pacto Histórico y a la posibilidad de participar en la consulta del frente amplio de la centroizquierda del próximo 8 de marzo, día también de los comicios legislativos.

“Me parece muy importante que se hagan estos esfuerzos para poder unir partidos y figuras que hoy están recogiendo firmas. Me llama la atención la exclusión del Partido Conservador Colombiano. Nosotros estaremos a la expectativa a ver con quién hacemos coalición. Esa será una decisión de la presidenta Nadia Blel. Por ahora, a esa, no nos han invitado”, dijo el ex presidente del Congreso a la emisora La FM.

Lo que se rumorea en los mentideros políticos es que más adelante a la coalición de la centroderecha pudiesen llegar los godos, Cambio Radical, el Partido Oxígeno, los candidatos regionales, los cristianos y los independientes de este espectro político.