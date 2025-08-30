El partido Centro Democrático responsabilizó al presidente Gustavo Petro por la vulneración a la seguridad de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, a quien recientemente cuestionó por haber demandado la reforma pensional.

“Cuarenta y tres trinos lapidarios contra Miguel Uribe no fueron suficientes. El presidente Gustavo Petro continúa con sus mensajes instigadores, incitando al odio entre quienes buscan silenciar a la oposición”, aseguró el partido político a través de redes sociales.

“Rechazamos de manera contundente, una vez más, los señalamientos del señor Petro contra nuestro partido, y en esta ocasión, contra nuestra senadora y precandidata, Paloma Valencia. Es él quien debe asumir la responsabilidad de cualquier vulneración a la seguridad de la senadora, de su familia y demás miembros de la oposición que permanentemente señala.”, agrega la publicación.

Asimismo, la senadora Valencia respondió al mandatario colombiano señalándolo de incitar al odio.

“Siguen las incitaciones al odio y las mentiras del Petro en mi contra. Lo hago responsable de lo que pueda pasar con mi vida y mi seguridad.”, escribió la política.

Los cuestionamientos de Petro a Paloma Valencia

El presidente Petro publicó en su cuenta de X un mensaje dirigido a la parlamentaria, quien demandó la reforma pensional por supuestos vicios de procedimiento durante su cuarto debate en la Cámara de Representantes.

“Una senadora del uribismo ha demandado la reforma pensional. ¿Qué tienen contra la juventud pobre, qué tienen contra la vejez pobre?”, cuestionó el jefe de Estado.

“Ya sé: el ahorro de los trabajadores colombianos lo usan en el exterior para invertir en empresas que hacen bombas para asesinar bebés en Gaza”, añadió.