El Ministerio de Hacienda anunció este viernes que la ley de financiamiento, también denominada reforma tributaria, por $26,3 billones será radicada este lunes en la mañana.

Esto pese a que estaba previsto que la presentación fuese este viernes, según lo había adelantado días atrás la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, ponente del proyecto del Gobierno.

“El ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, radicará la ley de financiamiento este lunes, 1 de septiembre (horas de la mañana), en el marco de la mesa de trabajo con las Comisiones Conjuntas de Senado y Cámara que estudian el Presupuesto 2026”, se lee en reporte emitido por la cartera económica a los periodistas.

Agrega el informe que al finalizar la sesión con los parlamentarios de las comisiones terceras y cuartas de Senado y Camara, el ministro atenderá en rueda de prensa a los periodistas.

La reunión de las Comisiones Económicas Conjuntas se desarrollará en las Casas de Santa Bárbara, sede del Ministerio de Hacienda.