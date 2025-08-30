En medio de un evento público en la Plaza Cívica Luis Carlos Galán de Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro dejó abierta la posibilidad de una eventual reelección presidencial, “si el pueblo quiere”.

“Ya por mí no podrán votar… quizás nunca más, quizás algún día… uno nunca sabe”, dijo el mandatario durante su intervención. La multitud respondió con el grito de “¡Reelección, reelección!”, a lo que Petro contestó, “dependerá del pueblo. Lo único que pido es que no dejen perder las victorias que, poco a poco, pero diariamente estamos consiguiendo”.

Ya por mí no podrán votar, quizás nunca más o quizás algún día… uno nunca sabe. Dependerá del pueblo.https://t.co/J7578ln0dM pic.twitter.com/1lNI3RCGz0 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 30, 2025

El encuentro se realizó este viernes a las 2:00 de la tarde y estuvo enfocado en el programa ‘Colombia Mayor’, que busca garantizar una mayor protección económica para los adultos mayores del país. Previo a su llegada, el Presidente había escrito en su cuenta de X:

“Gobierno anuncia aumento de la cobertura del monto de la Colombia Mayor, paso hacia el pilar solidario que beneficiará a tres millones de adultos mayores en pobreza y vulnerabilidad”.

Durante la jornada, buena parte del gabinete presidencial acompañó la actividad, entre ellos el director del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Mauricio Rodríguez, quien explicó que el acto no solo se centró en los adultos mayores, sino también en los avances del Gobierno en el departamento de Santander.

“Viene un grupo muy importante del gobierno porque este evento, aunque tiene el foco precisamente en lo que fue llamado dignidad mayor, pues por supuesto tiene que ver con todos los anuncios y los resultados del gobierno en Santander desde los diferentes sectores del gobierno nacional“, dijo el director del DPS.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también compartió en redes sociales imágenes de la concentración, destacando el ambiente de “alegría, esperanza y el sabor de la música colombiana esperando al presidente Gustavo Petro”.

¿En qué consiste Colombia Mayor?

El programa de Protección Social al Adulto Mayor entrega un subsidio mensual a personas en situación de pobreza que no cuentan con pensión:

80.000 pesos para beneficiarios menores de 80 años.

225.000 pesos para mayores de 80 años.

En Bogotá, gracias a un convenio con la Alcaldía, los adultos mayores menores de 80 años reciben 130.000 pesos.

El giro se hace de forma directa a través de operadores de pago autorizados y los recursos están disponibles durante 10 días hábiles. En algunos municipios, por acuerdos logísticos, la transferencia se entrega cada dos meses.