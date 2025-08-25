La Mesa Directiva del Senado de la República declaró la “falta absoluta” por la muerte de Miguel Uribe Turbay, congresista del Centro Democrático y precandidato presidencial que fue víctima de un atentado a bala perpetrado el pasado 7 de junio durante un acto político en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

La curul será ocupada entonces por el “siguiente candidato no elegido”, la monteriana María Angélica Guerra López, quien obtuvo 37 mil 928 votos, que representan el 0,23 % en la totalidad de los sufragios que logró el partido en las pasadas elecciones de Congreso en el año 2022.

Así las cosas, María Angélica Guerra López se posesionará este martes 26 de agosto como nueva senadora del Centro Democrático.

Aunque Guerra López nació en la ciudad de Montería, sus raíces políticas son de Sucre, pues integra la casa de los Guerra que ha tenido muchos congresistas y ministros, además son las personas de Sucre más allegadas al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La arquitecta María Angélica Guerra es hija del exsenador Jose Guerra de La Espriella, más conocido como Joselito.

El senador Miguel Uribe Turbay murió en la madrugada del 11 de agosto en Bogotá luego de permanecer más de dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe.

El congresista, de 39 años, no logró sobreponerse a las complicaciones derivadas de múltiples procedimientos quirúrgicos practicados como consecuencia del atentado que sufrió durante un acto político en la capital del país.

Miguel Uribe Turbay era una de las figuras más visibles del uribismo. Fue el senador más votado en las elecciones legislativas de 2022 y mantenía una postura crítica frente al gobierno del presidente Gustavo Petro, en especial en temas de seguridad y orden público.

Su trayectoria en la vida pública estuvo marcada por su paso como secretario de Gobierno de Bogotá durante la administración de Enrique Peñalosa, su candidatura a la Alcaldía en 2019 y su posterior ascenso al Senado.

Hijo de la periodista Diana Turbay, secuestrada y asesinada en 1991 por el cartel de Medellín, y nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982), Uribe Turbay provenía de una familia con un largo historial de participación política en el país.