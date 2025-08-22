El Centro Democrático informó en la tarde de este viernes 22 de agosto que el exsenador Miguel Uribe Londoño, padre del fallecido Miguel turbay, será el quinto candidato presidencial del partido de cara a las elecciones del 2026.

María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín y Andrés Guerra son las otras cartas del uribismo para regresar al poder colombiano.

De acuerdo con el Centro Democrático, desde el 7 de junio de 2025, día del atentado y posterior magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el partido tuvo como premisa fundamental “tener toda la consideración, respeto y solidaridad por su familia”.

En este sentido, “el señor Uribe Londoño expresó que la familia de Miguel Uribe Turbay decidió por unanimidad que fuera él quien entrara al proceso de selección del candidato presidencial del Partido Centro Democrático en ausencia de su hijo”.

Tras la petición, el Partido Centro Democrático comunicó que desde viernes Uribe Londoño ingresa al proceso de selección del candidato presidencial.

“Al igual que los otros precandidatos presidenciales, el señor Miguel Uribe Londoño tendrá la obligación de participar de todos los debates y actividades del partido en el marco del proceso de selección”, explicaron.

El Partido Centro Democrático definirá su candidato presidencial entre los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026 a través de una encuesta internacional, quien posteriormente participará en una consulta el 8 de marzo para escoger un único candidato de una unidad democrática.