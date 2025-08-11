Tras el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado a balazos hace 64 días, esa curul del Centro Democrático, partido del que él fue su máxima votación en las elecciones anteriores, sería ocupada por una monteriana.

Se trata de María Angélica Guerra López que obtuvo 37 mil 928 votos que representan el 0,23% en la totalidad de los sufragios que logró el partido en las pasadas elecciones de Congreso en el año 2022.

La ley establece que ante la falta absoluta de un congresista la curul será ocupada por el que sigue en la lista del partido de acuerdo con la votación y en este caso María Angélica Guerra López es la número 14.

Aunque Guerra López nació en la ciudad de Montería, sus raíces políticas son de Sucre, pues integra la casa de los Guerra que ha tenido muchos congresistas y ministros, además son las personas de Sucre más allegadas al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

La arquitecta María Angélica Guerra es hija del exsenador Jose Guerra de La Espriella, más conocido como Joselito.